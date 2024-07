Lors de son assemblée générale extraordinaire du 19 juillet 2024, Jiangxi First Hydraulic Co., Ltd. a approuvé l'élection et la nomination de Peng Xiang'an, Peng Wei, Yang Siqin et Zheng Qingbo en tant qu'administrateurs non indépendants, l'élection et la nomination de Guan Dingcai, Zhao Aimin et Zhang Shuangpeng en tant qu'administrateurs indépendants, ainsi que l'élection et la nomination de Peng Wei en tant que superviseur non salarié.