Jiangxi GETO New Materials Corp Ltd est une société chinoise principalement engagée dans des services complets tels que la recherche et le développement, la conception, la production, les ventes, la location et les conseils techniques correspondants des systèmes de moulage en aluminium architectural. Les principaux produits de la société sont les systèmes de moulage en aluminium et les cadres d'escalade. Parmi eux, le système de moulage en aluminium se compose de quatre éléments principaux, à savoir le gabarit en alliage d'aluminium, le support, le renforcement et les accessoires. Le cadre d'escalade est composé d'un système de cadre, d'un système de support attaché, d'un système de levage, d'un système de contrôle intelligent et d'un système de protection contre la foudre. La société distribue ses produits à la fois sur le marché national et sur les marchés étrangers.