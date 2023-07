JIANGXI XINYU GUOKE TECHNOLOGY CO., LTD. est une société basée en Chine qui se consacre principalement à la recherche et au développement, à la fabrication et à la vente de produits militaires et de produits connexes. Les principaux produits de la société comprennent des composants de feux d'artifice et des équipements de feux d'artifice. En outre, la société est également engagée dans la recherche et le développement, la fabrication et la vente de biens civils. Ses principaux produits civils comprennent des équipements d'explosion de silhouette et des équipements d'exploitation de silhouette. La société distribue principalement ses produits sur les marchés nationaux.

Secteur Produits chimiques de base