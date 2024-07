Jiangxi Xinyu Guoke Technology Co Ltd est une société engagée dans la recherche et le développement, la production et la vente de produits pyrotechniques et de produits connexes. La société propose deux types de produits : les produits pyrotechniques militaires et les produits pyrotechniques civils. Les produits pyrotechniques militaires comprennent des composants pyrotechniques, tels que des détonateurs et des tubes d'amorçage, et des dispositifs pyrotechniques, tels que des poussoirs et des arracheurs de goupilles. Ces produits sont utilisés dans les armes et les équipements de l'armée, de la marine, de l'armée de l'air et de la sécurité publique. Les produits pyrotechniques civils comprennent des équipements d'influence du temps artificiel et des équipements météorologiques, tels que des fusées artificielles de prévention de la grêle et de renforcement de la pluie, des systèmes de lancement de fusées et des instruments de mesure des phénomènes de précipitations.

Secteur Produits chimiques de base