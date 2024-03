Jiayin Group Inc est une société basée en Chine qui fournit une plateforme fintech pour faciliter les connexions entre les emprunteurs individuels mal desservis et les partenaires de financement des institutions financières. Les activités de la société comprennent des services de facilitation de prêts, des services de post-initiation et d'autres activités. Les services de facilitation de prêts comprennent les services fournis pour la facilitation des transactions de prêts entre les emprunteurs et les partenaires de financement institutionnels. Les autres activités comprennent la fourniture de services d'orientation vers des produits d'investissement, des services de garantie, etc.

Secteur Internet