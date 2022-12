Exclusif-Google lance une campagne anti-misinformation en Inde 06/12/2022 | 12:11 Envoyer par e-mail :

La filiale Jigsaw de Google lance un nouveau projet de lutte contre la désinformation en Inde, visant à prévenir les informations trompeuses qui ont été accusées d'inciter à la violence, a déclaré un cadre supérieur. L'initiative utilisera des vidéos "prébunking" - conçues pour contrer les fausses affirmations avant qu'elles ne se répandent - diffusées sur la plateforme YouTube de l'entreprise et sur d'autres sites de médias sociaux. Les efforts de Google pour lutter contre la diffusion de fausses informations contrastent avec ceux de son rival Twitter, qui réduit ses équipes chargées de la confiance et de la sécurité, bien que son nouveau propriétaire, Elon Musk, ait déclaré que l'entreprise ne deviendrait pas un "enfer sans limites". Google a récemment mené une expérience en Europe où il a cherché à contrer les récits anti-réfugiés en ligne dans le sillage de l'invasion russe en Ukraine. L'expérience en Inde sera de plus grande envergure car elle portera sur plusieurs langues locales - le bengali, l'hindi et le marathi - et couvrira diverses sections d'un pays peuplé de plus d'un milliard d'habitants. "Cela nous a donné l'occasion d'effectuer des recherches sur le prébunking dans un marché non occidental et mondial du Sud", a déclaré Beth Goldman, responsable de la recherche et du développement chez Jigsaw. Comme dans d'autres pays, la désinformation se propage rapidement en Inde, principalement par le biais des médias sociaux, créant des tensions politiques et religieuses. Les représentants du gouvernement indien ont demandé aux entreprises technologiques telles que Google, Meta et Twitter de prendre des mesures plus fermes contre la diffusion de fausses nouvelles. Le ministère de l'information et de la radiodiffusion (I&B) a invoqué à plusieurs reprises des "pouvoirs extraordinaires" pour bloquer des chaînes YouTube et certains comptes Twitter et Facebook, prétendument utilisés pour diffuser des fausses informations nuisibles. Des messages incendiaires se sont également propagés via le service de messagerie Whatsapp de Meta, qui compte plus de 200 millions d'utilisateurs en Inde. En 2018, l'entreprise a restreint le nombre de fois qu'un message pouvait être transféré, après que de fausses affirmations sur des ravisseurs d'enfants ont conduit à des passages à tabac en masse de plus d'une douzaine de personnes, dont certaines sont mortes. En collaboration avec la Fondation Alfred Landecker, une organisation pro-démocratie basée en Allemagne, la société d'investissement philanthropique Omidya Network India et un certain nombre de petits partenaires régionaux, Jigsaw a produit cinq vidéos en trois langues différentes. Après avoir regardé les vidéos, les spectateurs seront invités à remplir un court questionnaire à choix multiples, conçu pour évaluer ce qu'ils ont appris sur la désinformation. Les recherches récentes de la société sur le sujet ont suggéré que les téléspectateurs étaient 5% plus susceptibles d'identifier les fausses informations après avoir regardé de telles vidéos. L'initiative indienne se concentrera sur les questions qui trouvent un écho dans le pays, a ajouté Goldman. "En prévenant les individus et en leur donnant les moyens de repérer et de réfuter les arguments trompeurs, ils gagnent en résilience pour ne plus être trompés à l'avenir." Les résultats devraient être publiés à l'été 2023.

