Jilin Aodong Pharmaceutical Group Co., Ltd. est spécialisé dans la fabrication et la commercialisation de produits pharmaceutiques. Par ailleurs, le groupe propose des produits alimentaires. Le CA par activité se répartit comme suit : - vente de produits pharmaceutiques (89,4%) ; - vente de produits alimentaires (6,8%) ; - autres (3,8%). La totalité du CA est réalisée en Chine.

Secteur Produits pharmaceutiques