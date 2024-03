Les actions chinoises ont augmenté vendredi, la vigueur des actions bancaires ayant compensé la baisse des actions immobilières. Le marché de Hong Kong est fermé en raison d'un jour férié.

** L'indice bancaire CSI a augmenté de 4 % au cours de la séance du matin, les investisseurs ayant pris en compte la réduction des marges subie par les "cinq grands" prêteurs.

** Le sentiment pour les grandes banques a été stimulé par la divulgation de fonds communs de placement montrant que l'investisseur d'État Central Huijin a acheté des participations dans des fonds de premier ordre pour soutenir le marché.

** Les actions du secteur immobilier ont chuté après qu'une série de promoteurs immobiliers chinois, dont Vanke, aient annoncé des résultats financiers plus faibles pour 2023.

** L'indice chinois CSI300 a progressé de 0,07 %, avec un sous-indice du secteur financier en hausse de 0,11 %, un sous-indice du secteur de la consommation de base en baisse de 0,03 %, un sous-indice de l'immobilier en baisse de 2,21 % et un sous-indice des soins de santé en baisse de 0,96 %.

** L'indice de Shenzhen, plus petit, est resté inchangé, l'indice ChiNext Composite des start-ups a baissé de 0,07% et l'indice STAR50 de Shanghai, axé sur la technologie, a perdu 1,34%.

** Dans la région, l'indice MSCI des valeurs asiatiques hors Japon a progressé de 0,14%, tandis que l'indice japonais Nikkei a augmenté de 0,43%.

** Le yuan était coté à 7,2269 pour un dollar américain, soit 0,02% de moins que la clôture précédente de 7,2256.

** Les plus grands gains en pourcentage de l'indice principal Shanghai Composite ont été Shanghai V Test Semiconductor Tech Co Ltd, en hausse de 12,05%, suivi par Jinan High-tech Development Co Ltd, qui a gagné 10,16%, et Zhengping Road & Bridge Construction Co Ltd, en hausse de 10,15%.

** Les plus grands perdants de l'indice de Shanghai ont été Zhejiang Shengda Bio-Pharm Co Ltd, en baisse de 10,029%, suivi par Elegant Home-Tech Co Ltd, qui a perdu 9,986%, et A-Zenith Home Furnishings Co Ltd, en baisse de 9,939%. ** Depuis le début de l'année, l'indice boursier de Shanghai a augmenté de 1,7 % et le CSI300 de 2,7 %, tandis que l'indice des actions H chinoises cotées à Hong Kong a augmenté de 0,7 %. Les actions de Shanghai ont augmenté de 0,34 % ce mois-ci. L'indice FTSE 100 a augmenté de 6,26 % depuis ce jour l'année dernière.