ACTIONS INDIENNES - Les actions indiennes augmentent grâce à l'optimisme suscité par les négociations sur le plafond de la dette américaine

Les actions indiennes ont progressé jeudi, en tandem avec leurs homologues asiatiques, sur fond d'indications selon lesquelles les États-Unis sont proches d'un accord sur le relèvement du plafond de la dette.

Le Nifty 50 était en hausse de 0,33% à 18 242,30 à 9h44 IST, tandis que le S&P BSE Sensex a augmenté de 0,37% à 61 791,68.

Les actions de la région Asie-Pacifique ont progressé après que le président américain Joe Biden et le président de la Chambre des représentants du parti républicain Kevin McCarthy se sont engagés à éviter un défaut de paiement catastrophique sur le plan économique.

Les gains du Nifty interviennent après deux sessions de baisse, les traders ayant réservé leurs bénéfices après un gain de près de 4 % depuis la mi-avril, lorsque la saison des résultats a commencé.

Outre des bénéfices stables, les achats soutenus des investisseurs institutionnels étrangers (FII) ont également soutenu les actions nationales.

"Le point positif de la faiblesse du marché boursier d'hier est que les investisseurs institutionnels étrangers sont restés acheteurs nets sur Dalal Street", a déclaré Prashanth Tapse, vice-président senior (recherche) chez Mehta Equities.

Les FII ont été acheteurs nets au cours des 15 dernières sessions, la plus longue série depuis décembre 2020, achetant pour près de 226 milliards de roupies (2,76 milliards de dollars) d'actions au cours de cette période.

Neuf des 13 principaux indices sectoriels ont enregistré des gains, les valeurs financières à forte pondération ayant augmenté de 0,7%.

L'indice des métaux a grimpé de plus de 1%, aidé par une hausse de 6% de Jindal Stainless Ltd après que la société ait annoncé des ventes record pour le quatrième trimestre.

Honeywell Automation India Ltd a fait un bond de 7 % après que son bénéfice du quatrième trimestre ait augmenté de 54 %.

En revanche, Whirlpool of India Ltd a perdu plus de 4 % après avoir annoncé une baisse de son bénéfice due à la faiblesse des ventes.

Les entreprises qui doivent publier leurs résultats jeudi comprennent State Bank of India Ltd, ITC Ltd, IndiGo et GAIL (India) Ltd. (1 $ = 81,7800 roupies indiennes) (Reportage de Bharath Rajeswaran à Bengaluru ; Rédaction de Savio D'Souza)