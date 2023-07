L'Inde n'imposera pas de droits compensateurs sur certains produits sidérurgiques importés de Chine, malgré une recommandation de fonctionnaires du commerce et le lobbying de fabricants d'acier locaux, a déclaré une source gouvernementale à Reuters.

Dans un geste rare, le ministère va rejeter la recommandation de la Direction générale des recours commerciaux (DGTR) d'imposer un droit compensateur de 18,95 % sur certains produits sidérurgiques laminés plats importés de Chine pendant cinq ans, a déclaré à Reuters le fonctionnaire du ministère des finances directement impliqué dans le dossier.

La décision du ministère des finances vise à protéger les entreprises consommatrices d'acier contre la hausse des prix, même si elle pourrait nuire aux fabricants d'acier locaux, a déclaré la source.

"L'imposition de droits compensateurs protège les fabricants, mais les utilisateurs finissent par payer un coût plus élevé", a déclaré le fonctionnaire, qui n'a pas voulu être nommé parce que la décision finale n'a pas été rendue publique. "Il faut donc trouver un équilibre entre les intérêts des utilisateurs et ceux des fabricants.

Les droits compensateurs sont des taxes supplémentaires imposées sur les biens ou produits importés qui sont subventionnés dans leur pays d'origine, ce qui nuit aux industries du pays importateur.

Selon les règles de l'Organisation mondiale du commerce, un pays membre est autorisé à imposer un droit antisubventions si un produit est subventionné par le gouvernement de son partenaire commercial.

L'Inde a supprimé les droits compensateurs sur ces produits chinois en février de l'année dernière et plus de 170 entreprises sidérurgiques indiennes, dont Jindal Stainless Ltd et Steel Authority of India, ont soutenu une pétition visant à réimposer les droits compensateurs pour une nouvelle période de cinq ans, selon le rapport de la DGTR.

En avril, la DGTR, qui est l'organe du ministère indien du commerce chargé d'enquêter sur les pratiques commerciales déloyales, a recommandé l'imposition de droits compensateurs sur certains produits plats en acier inoxydable.

Le ministère des finances a rejeté cette recommandation bien que les achats d'acier à la Chine aient atteint leur niveau le plus élevé depuis six ans entre avril et mai, les importations ayant augmenté de 62 %.

Le fonctionnaire a déclaré que l'imposition de droits compensateurs aurait nui aux petites et moyennes entreprises consommatrices tout en profitant à quelques grands conglomérats, à un moment où la reprise économique en Inde était rapide mais inégale.

La décision aidera davantage les expéditions chinoises à un moment où la plus grande économie d'Asie est sur le point d'exporter le plus d'acier cette année depuis 2016, car elle bénéficiait déjà de l'affaiblissement du yuan et de prix compétitifs, dans un contexte de faible demande à l'intérieur du pays.

Le ministère indien des finances et du commerce n'a pas immédiatement répondu aux courriels envoyés après les heures de bureau. (Reportage de Nikunj Ohri et Shivangi Acharya ; Rédaction de Conor Humphries)