JINGWEI TEXTILE MACHINERY COMPANY LIMITED est une société basée en Chine qui exerce principalement des activités de fiducie financière et d'investissement en capital. La société est également engagée dans le développement, la fabrication et la vente de machines textiles et d'accessoires connexes, ainsi que de machines non textiles. La société exerce principalement ses activités sur le marché national et les marchés étrangers.

Secteur Machines et équipements industriels