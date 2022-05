Jinke Smart Services interrompt ses transactions avant l'annonce de la fusion et de l'acquisition.

L'arrêt des transactions a suivi les rapports de la semaine dernière selon lesquels la société mère Jinke Property Group - le 21e plus grand promoteur chinois en termes de ventes - pourrait ne pas être en mesure de refinancer les obligations onshore arrivant à échéance et pourrait prolonger les remboursements dus plus tard cette semaine.

L'une de ses obligations onshore a été temporairement suspendue de la négociation lundi matin après avoir chuté de plus de 20%, a déclaré la bourse de Shenzhen.

Vendredi, la société Jinke Property, basée à Chongqing, a déclaré que 45,2 millions, soit 0,85 %, d'actions d'une valeur de 174 millions de yuans (26,04 millions de dollars) détenues par son actionnaire majoritaire et gagées auprès de Citic Securities avaient été liquidées les 18 et 19 mai en raison du risque de défaillance.

Les actions de Jinke Property cotées à Shenzhen ont glissé de plus de 8% lundi, après avoir chuté de 10% vendredi. Les actions de Jinke Smart Services ont clôturé en baisse de 16% vendredi.

Les promoteurs immobiliers chinois, fortement endettés, ont eu du mal à honorer leurs obligations, ce qui a conduit à des défauts de paiement très médiatisés, dans le contexte de la répression de Pékin contre les emprunts excessifs dans le secteur et du ralentissement des ventes de logements.

S&P Global Ratings a déclaré lundi qu'elle avait retiré la note de Jinke Property à la demande du promoteur, après avoir abaissé la note de crédit émetteur à long terme du promoteur de "B+" à "B-" vendredi, et l'avoir placé sous surveillance négative.

L'agence de notation a cité la détérioration plus importante que prévu de la liquidité de Jinke, due à des liquidités bloquées dans des comptes séquestres et à des ventes léthargiques, ainsi que des risques de refinancement accrus, pour justifier la dégradation de la note.

L'achat d'obligations onshore de Jinke Property a été limité aux seuls investisseurs institutionnels à partir de vendredi dernier, selon une déclaration de l'entreprise la semaine dernière, une mesure que d'autres promoteurs endettés, dont China Evergrande Group, avaient prise avant d'être confrontés à des problèmes de remboursement.

(1 $ = 6,6830 yuans chinois)