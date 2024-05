Lorsque les autorités locales chinoises ont commencé à dresser une "liste blanche" de projets immobiliers pour les prêts au début de l'année, les promoteurs en difficulté espéraient que cela ouvrirait une source de crédit pour un secteur qui reste une pierre d'achoppement majeure pour une relance économique de grande ampleur.

Quatre mois plus tard, les nouveaux financements n'arrivent qu'au compte-gouttes, reflétant la prudence profondément ancrée dans les perspectives du marché chinois de l'immobilier résidentiel, selon les entretiens menés par Reuters avec des banquiers et des promoteurs.

Les banques ont été réticentes à tenir compte des incitations répétées de Pékin à accroître le crédit au secteur en difficulté, compte tenu des risques d'augmentation des créances douteuses, sapant encore davantage la confiance dans le marché immobilier en crise, considéré comme crucial pour soutenir une économie chancelante.

Les nouveaux prêts n'ont été approuvés que depuis la fin mars, selon les sources, ce qui a surpris les entreprises et les investisseurs qui s'attendaient à de nouveaux prêts pour les promoteurs au début du programme de la "liste blanche" quelques mois plus tôt.

Selon Lawrence Lu, directeur général de S&P Global Ratings, le principal obstacle à l'octroi de nouveaux prêts bancaires est la faiblesse actuelle du marché de l'immobilier.

"Les promoteurs doivent avoir un projet en place pour obtenir un financement... la question est maintenant de savoir si le projet peut générer un flux de trésorerie suffisant pour rembourser la dette", a-t-il déclaré.

Au moins six promoteurs privés en défaut de paiement ont reçu l'approbation des banques pour de nouveaux prêts destinés à des projets "sur liste blanche" depuis la fin du mois de mars, selon un communiqué de l'entreprise, les cadres supérieurs de deux promoteurs et deux autres personnes ayant connaissance du programme. Ces personnes ont demandé à ne pas être nommées en raison de la nature privée des transactions et du caractère sensible de la question.

Ces nouveaux prêts ont été accordés pour moins d'une poignée de projets et les prêts reçus jusqu'à présent équivalaient à des centaines de milliers de dollars par projet, ont déclaré trois de ces personnes à Reuters.

Ce n'est qu'une goutte d'eau dans l'océan étant donné le vaste stock de logements inachevés - un rapport de Reuters en mars estimait que le programme de la "liste blanche" couvrait des projets nécessitant un nouveau financement de 1,5 trillion de yuans (207,51 milliards de dollars).

Les prêts ne sont accordés qu'en fonction de l'avancement de la construction, ont déclaré les trois sources, ajoutant que le volume d'approbation était "insignifiant" compte tenu du nombre considérable de logements inachevés.

Le ministère du logement et du développement urbain et rural et l'administration nationale de régulation financière n'ont pas répondu aux demandes de commentaires.

PROJETS GELÉS

Depuis 2022, des vagues de mesures politiques n'ont pas réussi à redresser un secteur qui représente un cinquième du PIB de la Chine et qui continue à peser lourdement sur les dépenses de consommation.

La lenteur de la mise en place des prêts sur liste blanche reflète le défi auquel est confronté Pékin, qui a poussé les banques à accélérer l'approbation de nouveaux prêts à des promoteurs privés en manque de liquidités pour mener à bien leurs projets.

Dans le cadre du mécanisme de la liste blanche lancé en janvier, les gouvernements locaux désignent des projets et les banques d'État ainsi que les banques commerciales sont encouragées à accorder des prêts.

À la fin du mois de mars, les banques avaient approuvé l'équivalent de 72 milliards de dollars de prêts pour 2 100 projets de logement, selon les médias d'État.

Les promoteurs et les banquiers ont déclaré que bon nombre de ces approbations relançaient des prêts existants, plutôt que de fournir de nouveaux crédits.

Les estimations varient considérablement, mais les analystes s'accordent à dire qu'il y a des dizaines de millions d'appartements inachevés dans toute la Chine, après que le boom de la construction a tourné à l'échec avec la faillite de promoteurs comme Evergrande. Aucune donnée publique n'est disponible sur l'ampleur et les conditions des prêts accordés dans le cadre de la politique de la liste blanche.

La société CIFI Holdings, basée à Shanghai, a déclaré dans un document boursier fin avril qu'un projet dans la ville de Wuhu, dans le sud-est du pays, était le premier à bénéficier d'un nouveau financement équivalant à plus de 20 millions de dollars au total.

Soixante-huit de ses projets avaient été présélectionnés pour la liste à la fin du mois d'avril, a-t-elle déclaré dans un communiqué, tandis que 29 d'entre eux avaient reçu l'approbation des banques pour l'ajustement de prêts existants ou de nouveaux prêts, ce qui lui a permis d'économiser 120 millions de yuans en frais d'intérêt par an.

Jinke Property a déclaré sur son compte officiel WeChat que 83 de ses projets avaient été ajoutés à la "liste blanche" à la fin du mois d'avril, alors que seulement six d'entre eux avaient reçu un financement. Elle n'a pas précisé s'il s'agissait de prêts existants ou de nouveaux prêts.

UNE MAUVAISE AFFAIRE ?

L'un des six promoteurs privés dont les projets ont reçu l'approbation de la banque a déclaré qu'il avait décidé de ne pas accepter l'aide.

"Nous pensons qu'il s'agit d'une mauvaise affaire car le financement entraîne des intérêts", a déclaré à Reuters un cadre supérieur du promoteur. Une fois que nous avons utilisé les prêts de la "liste blanche", nous devons achever la construction. Cependant, nous ne sommes pas en mesure de vendre toutes les unités dans ce marché défavorable, ce qui ne fait qu'augmenter les coûts pour nous."

La politique de la "liste blanche" exige que les prêts soient conservés sur un compte séquestre pour les projets sélectionnés afin de garantir leur achèvement. Ils ne peuvent pas être redéployés pour rembourser d'autres dettes.

Certains banquiers ont déclaré qu'ils continueraient à s'opposer à la directive "liste blanche" en négociant avec les fonctionnaires et en expliquant les lacunes de certains projets.

"Pour les banques, il est impossible de promouvoir activement des activités aussi déficitaires. Si nous le faisions, nous serions également sanctionnés par l'augmentation des prêts non productifs", a déclaré un banquier.

Le gouvernement central et les autorités locales chinoises poursuivent leurs politiques visant à éliminer le stock de logements invendus. Les grandes villes, comme Pékin et Shenzhen, ont assoupli les restrictions à l'achat de logements, et certaines autorisent les acheteurs à "échanger" leur ancien logement contre un nouveau.

Des données privées ont montré que la moyenne quotidienne des ventes de logements en Chine durant le grand jour férié du 1er mai a chuté de 47 % en glissement annuel, après une baisse de 45 % pour l'ensemble du mois d'avril, ce qui souligne l'ampleur de la tâche à laquelle les autorités sont confrontées pour stimuler les achats de logements.

"Il pourrait y avoir un écart entre les attentes du marché et ce qui se passe réellement", a déclaré Gary Ng, économiste principal chez Natixis Corporate and Investment Bank.

"La manière dont les choses sont mises en œuvre est probablement le plus grand défi à relever dans les mois à venir.

(1 $ = 7,2261 yuans chinois renminbi) (Reportage complémentaire de Ziyi Tang à BEIJING ; Rédaction par Anne Marie Roantree et Shri Navaratnam)