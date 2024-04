Jinko Solar Co Ltd, anciennement JinkoSolar Co Ltd, est une société basée en Chine qui se consacre principalement à la production et à la vente de matériaux photovoltaïques. La société se consacre principalement à la recherche, au développement, au traitement, à la fabrication, à l'installation et à la vente de barres de silicium monocristallin, de plaquettes de silicium monocristallin, de lingots polycristallins, de plaquettes de silicium polycristallin, de cellules solaires à haut rendement, de modules et de systèmes de production d'énergie photovoltaïque, de matières premières solaires et de produits auxiliaires connexes. La société est également engagée dans la conception, le conseil, l'intégration, la fabrication, l'ingénierie, l'installation et la mise en service de systèmes de production d'énergie solaire photovoltaïque, de systèmes d'application, de produits électroniques, de matériaux décoratifs solaires et d'équipements d'éclairage solaire. L'entreprise exerce principalement ses activités sur le marché national.