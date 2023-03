Les importations américaines de panneaux solaires en provenance de Chine augmentent, ce qui atténue l'impasse, selon des responsables

Le mouvement des panneaux qui étaient bloqués à la frontière ou qui attendaient d'être expédiés de l'étranger devrait atténuer le blocage du développement des projets solaires américains dû à la mise en œuvre de la loi sur la protection du travail forcé des Ouïghours, qui est entrée en vigueur en juin de l'année dernière.

"Les directives sont plus claires et nous voyons plus d'expéditions arriver", a déclaré John Podesta, conseiller principal du président Joe Biden sur les questions d'énergie propre, aux journalistes en marge de la conférence sur l'énergie CERAWeek à Houston.

Les principaux fabricants chinois ont fait écho à la déclaration de M. Podesta.

Trina Solar Co Ltd, un important fabricant chinois de panneaux solaires, a déclaré à Reuters que plus de 900 mégawatts de panneaux solaires avaient été dédouanés aux États-Unis au cours des quatre derniers mois, et que moins de 1 % de ces produits avaient été retenus pour examen.

"Les systèmes de données et la gestion de la chaîne d'approvisionnement de Trina nous permettent de fournir des documents de traçabilité détaillés, à la demande des douanes américaines", a déclaré une porte-parole de Trina aux États-Unis, Melissa Cavanagh, dans un courriel. "Cela a permis de réduire considérablement les retards dans les ports."

Le rival de Trina, Jinko Solar Holding Co Ltd, a également vu ses expéditions libérées de la détention, a déclaré une source proche de la société.