La construction d'usines solaires américaines par des entreprises chinoises est en plein essor, ce qui place la Chine en position de dominer le secteur naissant, alors que les autres usines américaines luttent pour être compétitives malgré les subventions fédérales.

Les entreprises chinoises disposeront d'une capacité de production annuelle de panneaux solaires d'au moins 20 gigawatts sur le sol américain d'ici l'année prochaine, soit suffisamment pour desservir environ la moitié du marché américain, selon une analyse de Reuters portant sur des déclarations d'entreprises, des documents gouvernementaux et des entretiens avec huit entreprises et chercheurs.

Le groupe comprend sept entreprises soutenues par des sociétés chinoises, dont Jinko Solar, Trina Solar, JA Solar, Longi, Hounen, Runergy et Boviet, selon l'analyse.

L'augmentation rapide prévue de la production de panneaux solaires aux États-Unis par des entreprises chinoises n'a jamais été signalée auparavant et représente un résultat inquiétant pour le programme climatique du président Joe Biden. Si son administration souhaite vivement que les nouveaux investissements créent des emplois américains dans le domaine des énergies propres, son gouvernement est également prêt à tout pour éviter une dépendance excessive à l'égard de son rival géopolitique, la Chine, alors que l'économie passe du pétrole et du gaz aux énergies renouvelables.

Les entreprises soutenues par la Chine bénéficient d'avantages indéniables par rapport à leurs concurrents américains, tels que des chaînes d'approvisionnement largement subventionnées pour le polysilicium brut et les modules solaires non finis, ainsi qu'un financement public à faible coût. Comme les entreprises non chinoises, elles bénéficient également de subventions américaines pour la production d'énergie propre, intégrées dans la loi sur la réduction de l'inflation de 2022 (2022 Inflation Reduction Act), la loi sur le climat signée par Joe Biden.

"Vous avez ici un jeu de cartes bien ficelé. Il est difficile d'imaginer que quelqu'un, en particulier un nouveau fabricant, puisse le faire aussi rapidement qu'un fabricant chinois", a déclaré Paula Mints, fondatrice de la société de recherche sur l'industrie solaire SPV Market Research, en faisant référence aux nouvelles usines.

Elle et un autre chercheur ont toutefois ajouté que l'investissement chinois aiderait l'industrie nationale de fabrication de panneaux solaires à mûrir tout en créant des emplois.

"Ils ont beaucoup plus d'expérience dans la construction d'usines et la mise en place de chaînes d'approvisionnement", a déclaré David Feldman, chercheur sur le marché de l'énergie solaire au Laboratoire national des énergies renouvelables du ministère américain de l'énergie.

Les autorités locales et nationales des pays où les entreprises chinoises installent des usines, notamment le Texas, l'Arizona, l'Ohio et la Caroline du Nord, se sont félicitées de ces investissements.

NOUS AVONS BESOIN DE FABRICANTS AMÉRICAINS

En revanche, les fabricants américains non chinois ont eu du mal à faire face à l'afflux d'importations bon marché et s'inquiètent de la présence démesurée de la Chine. Selon Reuters, l'année dernière, près de la moitié des usines américaines annoncées pourraient ne pas voir le jour.

La société américaine Convalt, par exemple, se bat pour mettre en service 10 GW de capacité américaine dans une usine qu'elle a commencé à construire dans le nord de l'État de New York en 2022.

"Si nous voulons réussir, nous avons besoin de fabricants américains comme Convalt pour survivre à cet assaut de prix bas, pour construire des usines avec des capacités qui nous permettent de rivaliser avec les plus grandes entreprises mondiales, avec des propriétaires chinois", a déclaré le PDG Hari Achuthan en mai lors d'un témoignage devant la Commission américaine du commerce international, une agence gouvernementale qui examine une demande du Coréen Hanwha Qcells et d'autres fabricants américains d'imposer de nouveaux droits de douane sur certaines importations de produits solaires.

L'usine de Convalt fabriquerait des panneaux ainsi que les cellules, les plaquettes et les lingots qui les composent, mais les progrès se sont arrêtés il y a un an lorsque les prix mondiaux des panneaux ont chuté de 50 % pour atteindre des niveaux inférieurs au coût de production de Convalt, a-t-il déclaré.

"Si les prix n'avaient pas été aussi bas, nous devrions être opérationnels aujourd'hui", a déclaré M. Achuthan.

Le ministère de l'énergie a déclaré à Reuters que le développement d'une chaîne d'approvisionnement nationale pour l'énergie solaire prendrait du temps et que les États-Unis devaient compter sur l'expertise des entreprises étrangères.

ENGAGÉ À ÊTRE ICI

Selon le cabinet d'études Wood Mackenzie, les entreprises chinoises, qui sont de loin les principaux fournisseurs de composants solaires et de batteries pour véhicules électriques importés aux États-Unis, représentent aujourd'hui un cinquième des usines solaires annoncées depuis que les États-Unis ont adopté de nouvelles subventions pour le climat.

Les États-Unis ont tenté d'atténuer leur dépendance à l'égard des produits solaires chinois en imposant des droits de douane et ont également interdit les produits liés à la région chinoise du Xinjiang en raison de préoccupations concernant le travail forcé. Ils envisagent à présent d'imposer de nouveaux droits de douane sur les composants fabriqués dans d'autres pays asiatiques où les fabricants chinois se sont installés.

Jusqu'à présent, les entreprises chinoises qui construisent des usines aux États-Unis investissent principalement dans la production de modules, dans lesquels les cellules solaires importées d'Asie sont assemblées en panneaux.

Longi, troisième producteur mondial d'énergie solaire, par exemple, produit des panneaux à Pataskala, dans l'Ohio, dans le cadre d'une coentreprise avec le développeur américain d'énergie propre Invenergy, Illuminate USA. Cette centrale de cinq gigawatts est l'une des plus importantes annoncées depuis l'adoption de l'IRA, et l'entreprise étudie également la possibilité de construire une installation cellulaire.

"Illuminate USA est une société américaine, détenue majoritairement par Invenergy, qui possède à la fois l'installation et le terrain où plus de 1 000 habitants de l'Ohio produiront plus de neuf millions de panneaux solaires de haute qualité par an à pleine capacité plus tard cette année", a déclaré Eric Heis, porte-parole d'Illuminate, dans un communiqué.

Trina, le quatrième fabricant mondial, prévoit de lancer cette année une usine de panneaux de cinq GW au Texas, ainsi qu'une usine de cellules.

"Nous nous sommes engagés à être ici et nous consacrons beaucoup de temps et d'argent pour que cela devienne une réalité", a déclaré Mike Nelson, responsable juridique de l'activité nord-américaine de Trina.

Si les producteurs chinois se heurtent à l'opposition de certains autres propriétaires d'usines américaines, les développeurs de projets américains acheteurs de panneaux et intéressés par un approvisionnement à faible coût les accueillent favorablement.

L'American Clean Power Association, un groupe commercial spécialisé dans les énergies propres, a déclaré que le secteur américain de la fabrication de panneaux solaires attirait des investissements nationaux et internationaux. Elle précise que les entreprises ayant leur siège aux États-Unis représentent la majeure partie de la production de panneaux en cours et prévue.

Les principaux producteurs américains, Hanwha Qcells et First Solar, basé en Arizona, font pression pour que les États-Unis imposent de nouveaux droits de douane sur les importations de composants et d'équipements en provenance de pays où leurs rivaux chinois ont construit des usines pour approvisionner les États-Unis.

"Nous demandons simplement que les fabricants américains légitimes aient une chance de concurrencer ces gigantesques entreprises chinoises", a déclaré Tim Brightbill, avocat de l'American Alliance for Solar Manufacturing Trade Committee, le groupe qui demande l'imposition de nouveaux droits de douane.

Les rivaux du groupe soutiennent que l'imposition de droits de douane sur certaines importations de cellules et pas sur d'autres est injuste et qu'elle étouffera la construction d'usines américaines. (Reportage de Nichola Groom ; Rédaction de Richard Valdmanis et Rod Nickel)