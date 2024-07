JinkoSolar Holding Co Ltd opère dans l'industrie photovoltaïque (PV). La société construit une chaîne de valeur de produits d'énergie solaire intégrée verticalement, allant des plaquettes de silicium aux modules solaires. La société n'a qu'un seul secteur d'activité, celui de la fabrication de produits d'énergie solaire intégrés verticalement, allant des lingots de silicium, des plaquettes, des cellules aux modules solaires. L'entreprise a deux projets d'énergie solaire à l'étranger, au Mexique et en Argentine. La société vend ses modules solaires sous la marque JinkoSolar. Ses services comprennent la production d'énergie solaire et l'ingénierie des systèmes solaires, l'approvisionnement, la construction et les services de traitement.