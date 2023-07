Jinling Pharmaceutical Company Limited est une société basée en Chine dont l'activité principale est la fabrication et la vente de médicaments traditionnels chinois et de médicaments chimiques. Les principaux produits de la société sont, entre autres, les injections de Mailuoning, les comprimés de succinate ferreux et les injections de Lentinan. L'entreprise est également impliquée dans la fourniture de services médicaux et la vente d'instruments médicaux. L'entreprise distribue ses produits sur le marché national, le nord de la Chine étant son principal marché.

Secteur Produits pharmaceutiques