Jinling Pharmaceutical Company Limited a annoncé que l'AGE tenue le 28 juin 2023 avait approuvé l'élection de Chen Hai, Cao Xiaoqiang et Zhang Qunhong en tant qu'administrateurs non indépendants, de Kou Junping en tant qu'administrateur indépendant et de Zhou Yusheng et Zhai Yongmei en tant que superviseurs non salariés.