Jinzhou Jixiang Moly Co, Ltd, anciennement JINZHOU NEW CHINA DRAGONMOLYBDENUM CO, LTD, est une société chinoise principalement engagée dans la fabrication, le traitement et la distribution de produits de la série molybdène. Les produits de la société comprennent principalement du concentré de molybdène grillé, du ferro-molybdène, du molybdate d'ammonium, du trioxyde de molybdène pur, de la poudre de molybdène, des plaques de molybdène, des barres de molybdène et des mandrins de perçage en molybdène. Les produits de la société sont principalement utilisés dans les secteurs de l'acier, du pétrole, de l'ingénierie chimique et autres. La société est également engagée dans le secteur du cinéma et de la télévision (TV), notamment dans le secteur des films, des séries télévisées et de la propriété intellectuelle (IP). La société distribue ses produits sur les marchés nationaux et étrangers.

Secteur Exploitations minières et métallurgie