L'autorité indienne de régulation des marchés a proposé lundi une série de règles plus souples pour les fonds communs de placement à gestion passive, dans le but de réduire la charge de conformité, d'encourager la concurrence et de faciliter l'entrée de fonds cherchant à lancer uniquement des programmes moins risqués.

Les règles proposées pourraient inciter des gestionnaires d'actifs comme Vanguard à pénétrer le marché indien. En juillet dernier, Blackrock, le plus grand gestionnaire de fonds au monde, s'est associé à Jio Financial Services, la société de Mukesh Ambani, pour lancer une société de fonds dans le pays.

Les sociétés de gestion peuvent se séparer de leurs fonds communs de placement passifs - qui reproduisent des indices et laissent moins de liberté aux gestionnaires de fonds - afin d'adhérer à des règles moins strictes et de réduire les coûts de mise en conformité, a proposé le Securities and Exchange Board of India (SEBI) dans un document sollicitant des commentaires.

Les fonds passifs seront soumis à des exigences moins strictes en matière d'information sur les portefeuilles, d'information sur les programmes et de code publicitaire, a indiqué l'autorité de régulation.

Le SEBI cherche également à réduire les exigences en matière de valeur nette pour les gestionnaires d'actifs qui ne gèrent que des fonds passifs à 350 millions de roupies (4,20 millions de dollars), contre 500 millions de roupies auparavant.

Elle a proposé d'abaisser encore cette exigence à 250 millions de roupies si le gestionnaire d'actifs a été rentable au cours des cinq dernières années.

L'autorité de régulation a également proposé d'introduire des fonds passifs hybrides, qui répliqueront un indice composite comprenant des proportions fixes d'actions et de dettes, selon le document.

La SEBI a invité les intéressés à faire part de leurs commentaires sur ces propositions jusqu'au 22 juillet. (1 $ = 83,4301 roupies indiennes) (Reportage de Chris Thomas et Jayshree P Upadhyay ; Rédaction de Savio D'Souza)