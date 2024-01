Jio Financial Services Limited (ex Reliance Strategic Investments Limited) est un groupe de services financiers organisé essentiellement autour de 7 pôles d'activités : - détention et gestion de placements ; - courtage d'assurances ; - prestations de financement ; - prestations de services d'investissement : - développement et exploitation de solutions de paiement à destination des commerçants ; - prestations de services de paiement bancaire ; - prestations de services en gestion de projets d'infrastructures.

Secteur Opérateurs financiers et du marché des matières premières