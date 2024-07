Jiusheng Electric Co., Ltd. a tenu sa première assemblée générale extraordinaire de 2024 le 17 juillet 2024 et a approuvé la nomination de Zhang Zheye, administrateur non indépendant, Xu Ming, administrateur non indépendant, Sun Li, superviseur non salarié, Zhou Yuehong, superviseur non salarié. Sun Li, superviseur non salarié, Zhou Yuehong, superviseur non salarié.