JK Paper Limited est un producteur de papiers et cartons basé en Inde. La société propose divers produits : papiers de bureau, papiers et cartons non couchés, papiers et cartons couchés et cartons d'emballage. Elle propose une gamme de papiers de bureautique allant de la qualité économique à la qualité supérieure. Le produit comprend des papiers pour photocopie et des papiers à usages multiples destinés aux imprimantes de bureau, à jet d'encre et laser, aux télécopieurs, aux photocopieurs et aux appareils multifonctions. Elle propose une gamme de ces papiers d'écriture et d'impression non couchés pour des besoins variés, dont le super brillant JK Maplitho. Ses produits en papier et carton non couché comprennent JK Bond, JK MICR Cheque Paper, JK Parchment Paper, JK SS Pulpboard, JK ELEKTRA, JK FINESSE, JK LUMINA et JK SHB. Ses produits de papier et carton couché comprennent JK Cote (mat/brillant), JK Superkote / JK Cote Premium (brillant) et JK Cote Chromo (mat/brillant). Ses produits de carton d'emballage incluent JK Ultima, JK TuffCote, JK TuffPac, JK Endura, JK IV Board, JK Club Card, JK FBL, JK FBU et autres.

Secteur Papeterie