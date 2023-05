L'entreprise indienne JK Paper augmente ses bénéfices grâce à une forte demande

L'entreprise indienne JK Paper Ltd a annoncé mardi une hausse d'environ 65 % de ses bénéfices au quatrième trimestre, grâce à la hausse des prix de ses papiers et cartons d'emballage et à la baisse de certains coûts d'intrants.

Le bénéfice net consolidé après impôts de la société a grimpé à 2,80 milliards de roupies (34,2 millions de dollars) au cours du trimestre clos le 31 mars, contre 1,70 milliard de roupies un an plus tôt.

JK Paper et d'autres entreprises du secteur du papier ont bénéficié de l'augmentation de la demande dans les bureaux, le travail à partir du bureau redevenant peu à peu la norme, ainsi que de l'e-commerce et d'autres entreprises qui souhaitent remplacer le plastique, en particulier après l'interdiction par l'Inde des plastiques à usage unique à la mi-2022, pour les emballages et les produits tels que les gobelets à boire.

Au début du mois, Andhra Paper Ltd a déclaré que son bénéfice du quatrième trimestre avait plus que doublé, tandis que Tamil Nadu Newsprint and Papers Ltd, West Coast Paper Mills Ltd et TCPL Packaging n'ont pas encore publié leurs résultats.

La forte demande a également aidé les entreprises papetières à augmenter leurs prix, ce qui a favorisé la réalisation des ventes nettes, ou NSR.

"L'augmentation des volumes, associée à une meilleure réalisation, a permis d'améliorer les résultats d'exploitation au cours de l'année", a déclaré JK Paper, qui possède ses propres usines et a acquis une participation majoritaire dans deux sociétés d'emballage l'année dernière.

Les recettes de JK Paper provenant de son activité papier et carton, son seul secteur d'activité, ont augmenté de 28 % pour atteindre 17,04 milliards de roupies.

Ses coûts totaux ont augmenté de près de 26 % au cours du quatrième trimestre, en raison de la baisse du coût de certains intrants. L'augmentation de ses dépenses s'est ralentie précédemment, passant de 109 % au premier trimestre à environ 40 % au troisième trimestre.

Les actions de JK Paper ont chuté de 6,7 % au cours du trimestre qui s'est achevé en mars et de 8,5 % depuis le début de l'année, alors que les actions d'Andhra Paper, de Tamil Nadu Newsprint, de West Coast Paper et de TCPL ont progressé de 2,5 % à 10,5 %. (1 $ = 81,7800 roupies indiennes) (Reportage de Navamya Ganesh Acharya à Bengaluru ; Rédaction de Savio D'Souza)