Le bénéfice du troisième trimestre de l'entreprise indienne JK Paper fait plus que doubler en raison d'une demande robuste.

Le producteur de papier a déclaré que son bénéfice net consolidé après impôts pour le trimestre clos le 31 décembre s'élevait à 3,29 milliards de roupies (39,79 millions de dollars), contre 1,50 milliard de roupies un an plus tôt.

La demande de produits tels que les papiers de documentation, les papiers de photocopie et les papiers à usages multiples est restée forte au cours du trimestre, les bureaux ayant adopté des modèles de travail à distance et des modèles hybrides après la levée des mesures de confinement.

Les revenus de la société provenant de son activité papier et carton ont bondi de 59,6 % pour atteindre 16,33 milliards de roupies au cours du trimestre. Le revenu net global des opérations a bondi de près de 61 % pour atteindre 16,43 milliards de roupies.

"L'utilisation accrue des capacités et la croissance du volume des ventes dans tous les segments ont aidé l'entreprise à améliorer sa part de marché et à réaliser de meilleures performances", a déclaré Harsh Pati Singhania, vice-président et directeur général de JK Paper, dans une déclaration à la bourse.

Sirpur Paper Mills, propriété de JK Paper, a contribué de manière significative à la croissance rentable globale de la société, a ajouté M. Singhania.

La part de marché de la société dans les segments du papier pour photocopieurs et de l'emballage a augmenté en raison de la forte demande des bureaux et du passage à des alternatives durables pour l'emballage, selon les analystes.

JK Paper a également développé ses activités par le biais d'acquisitions, notamment l'achat de 85 % des parts d'Horizon Packs et de Securipax Packaging l'année dernière, les 15 % restants devant être achetés au cours des trois prochaines années.

La société a également déclaré un dividende intérimaire de quatre roupies par action qui sera versé le 7 mars ou avant.

(1 $ = 82,6750 roupies indiennes)