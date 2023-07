Jl Mag Rare-Earth Co Ltd est une société chinoise principalement engagée dans la production de matériaux magnétiques permanents à base de terres rares à haute performance. La société se concentre sur la recherche et le développement, la production et la vente de matériaux pour aimants permanents Nd-Fe-B à haute performance utilisés dans les domaines des nouvelles énergies, des économies d'énergie et de la protection de l'environnement. Les produits de la société sont largement utilisés dans les véhicules et pièces automobiles à énergie nouvelle, les générateurs éoliens à aimant permanent, les climatiseurs à onduleur à économie d'énergie et d'autres industries. La société vend ses produits sur le marché national et étranger.

Secteur Produits chimiques de base