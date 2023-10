JLEN Environmental Assets Group Limited est une société d'investissement à capital fixe basée à Guernesey. La Société est un fonds d'investissement en infrastructures environnementales. La Société s'engage à fournir aux actionnaires un dividende durable et progressif, payé trimestriellement, et à préserver la valeur du capital de son portefeuille sur une base réelle à long terme grâce au réinvestissement des flux de trésorerie non requis pour le paiement des dividendes. La société investit dans un portefeuille diversifié d'infrastructures environnementales qui soutiennent des approches plus écologiques de l'activité économique tout en générant un rendement financier durable. Foresight Group LLP est le gestionnaire des investissements de la Société.