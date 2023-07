(Alliance News) - JLEN Environmental Assets Group Ltd a annoncé lundi une deuxième opportunité de développement de l'hydrogène vert en Allemagne, en investissant jusqu'à 9,2 millions d'euros.

Le fonds d'investissement dans les infrastructures environnementales basé à Guernesey a déclaré que l'investissement était réalisé aux côtés d'un consortium comprenant d'autres fonds gérés par Foresight Group LLP et son partenaire de développement HH2E AG, un spécialiste du développement de projets d'hydrogène vert visant à décarboniser l'industrie.

JLEN Environmental a déclaré que le consortium d'investisseurs avait approuvé la décision d'investissement préliminaire et que l'investissement initial était utilisé pour "les études techniques détaillées et l'achat d'articles à long délai de livraison".

Le site de production d'hydrogène vert est situé à Lubmin, en Allemagne, a précisé JLEN Environmental. Il est capable de produire plus de 6 000 tonnes ou 200 000 mégawattheures d'hydrogène vert par an au cours de la première phase de 100 mégawatts, qui comprendra l'électrolyse et le stockage intégré dans des batteries de grande capacité.

JLEN Environmental a déclaré que les phases d'expansion ultérieures devraient permettre d'augmenter la capacité à plus d'un gigawatt, avec une production annuelle supérieure à 60 000 tonnes d'hydrogène vert.

L'entreprise a déclaré que l'usine de Lubmin sera construite et exploitée par HH2E et qu'elle desservira des clients et des acheteurs d'hydrogène vert, notamment le secteur de la mobilité et les grands consommateurs d'énergie et industriels.

Elle a ajouté que Lubmin bénéficie d'une excellente infrastructure de réseau préexistante, notamment de deux terminaux de gaz naturel liquéfié, construits en 2022, qui relient la ville au réseau de gazoducs du pays.

La décision finale d'investissement devrait être prise dans les prochains mois, a déclaré JLEN Environmental, et la construction de l'usine commencera immédiatement après.

"Nous sommes heureux de progresser dans notre partenariat avec HH2E, qui est en passe de devenir l'un des plus grands producteurs d'hydrogène vert en Europe. Ils ont une connaissance approfondie du secteur et sont tout à fait capables de développer des opportunités attrayantes afin de libérer de la valeur pour les investisseurs", a déclaré Ed Warner, président du conseil environnemental du JLEN.

"L'hydrogène a un rôle important à jouer dans la décarbonisation des transports lourds, de l'industrie et d'autres secteurs de l'économie difficiles à maîtriser. Investir dans ce secteur restera un objectif important à court terme pour la société, alors que nous continuons à évaluer les possibilités de recycler le capital au sein du portefeuille".

En janvier, JLEN Environmental a déclaré qu'elle investirait dans le projet d'hydrogène vert de Thierbach, près de Borna en Allemagne, en partenariat avec HH2E.

Ces deux opportunités devraient offrir des rendements intéressants par rapport à la moyenne du portefeuille, a déclaré JLEN Environmental.

En début de matinée lundi, les actions de JLEN Environmental étaient en hausse de 0,1 % à 104,74 pence chacune à Londres.

Par Greg Rosenvinge, journaliste à Alliance News

