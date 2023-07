JLEN Environmental Assets Group a déclaré lundi qu'il investirait jusqu'à 9,2 millions d'euros (10 millions de dollars) dans un site de production d'hydrogène vert en Allemagne, avec un consortium de fonds d'investissement et le développeur d'énergie propre HH2E.

Le site de production se trouve à Lubmin, en Allemagne, et pourra produire plus de 6 000 tonnes d'hydrogène vert par an au cours de sa première phase.

Les phases de développement ultérieures devraient permettre de porter la capacité à plus d'un gigawatt, avec une production annuelle supérieure à 60 000 tonnes d'hydrogène vert.

L'hydrogène vert est produit par électrolyse de l'eau alimentée par des énergies renouvelables telles que l'énergie éolienne ou solaire. Il est présenté comme un carburant pouvant contribuer à décarboniser les industries et les transports fortement émetteurs.

L'usine de Lubmin sera construite et exploitée par HH2E et produira de l'hydrogène vert pour l'industrie des transports et les grands consommateurs d'énergie et d'industrie, a déclaré JLEN.

Une décision finale d'investissement est attendue dans les prochains mois, et la construction de l'usine commencera immédiatement après.

(1 dollar = 0,9123 euro)