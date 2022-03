Retrouvez JLT Mobile Computers à la SITL 2022,

Stand E105, du 5 au 8 avril 2022 à Paris - France

Légende : Conçu dans ses moindres détails pour garantir une fiabilité maximale, le JLT6012A™ Android™ 10, certifié Services Google Mobile (GMS) est le nouvel ordinateur embarqué, pour chariot élévateur, qui apporte l’amélioration de productivité tant attendue en France, par les professionnels de l’entreposage.

JLT Mobile Computers fait ses débuts en tant que JLT France à la SITL 2022

Fidèle de longue date à la SITL, cette année c’est sous la bannière JLT France que JLT sera présent comme fournisseur d’ordinateurs durcis haut de gamme sous Android™ et Windows™, afin de présenter des Solutions IT durables et unifiées au service des professionnels de l’entreposage et de la distribution et ainsi pouvoir les aider à améliorer leur productivité.

Växjö, Suède / Le Rheu, France, le 22 Mars 2022 * * * JLT Mobile Computers, présent depuis de nombreuses années à la SITL, et l’un des principaux développeurs de solutions informatiques de haute fiabilité pour environnements exigeants, est fier de montrer, lors de ce salon, la démultiplication de sa capacité de services auprès des logisticiens français grâce sa nouvelle entité JLT France. Les visiteurs du stand de JLT France (stand E105 hall 6) pourront découvrir une gamme de solutions informatiques mobiles haut de gamme complète, conçue pour aider les professionnels Français de l’entreposage et des plateformes de distribution, à simplifier leurs systèmes d’information afin d’assurer fiabilité de fonctionnement et gain de productivité.

Le point fort du stand de JLT France est sa célèbre série d'ordinateurs embarqués JLT6012™ pour entrepôts, qui comprend désormais le JLT6012A™, un terminal durci sous Android™ pour chariot élévateur - il complète le populaire JLT6012™ sous Windows™. Conçu pour allier une robustesse à toute épreuve avec la simplicité, la familiarité et la facilité d'utilisation d'Android, le JLT6012A répond à la demande toujours croissante d'Android dans les secteurs de l'entreposage et de la logistique en France.

"Construit et conçu entièrement pour garantir une fiabilité maximale, notre nouvel « embarqué » pour chariot élévateur JLT6012A, basé sur Android 10 et certifié pour les Google Mobile Services (GMS), est la solution que de nombreux opérateurs français d'entrepôts attendaient depuis longtemps afin de pouvoir déployer un système d'exploitation unifié au sein de leur informatique d'entreprise", commente Philippe Briantais, directeur général de JLT Mobile Computers France, SAS. "L'entreposage doit s'appuyer sur des ordinateurs embarqués robustes et durables ainsi que sur des ordinateurs de poche. Le fait qu'Android fonctionne sur ces deux types de systèmes est inestimable, car il réduit les coûts, la complexité et la formation."

Seront également exposés lors de la SITL, les autres produits de JLT adaptés à tous types de véhicules, la vaste gamme d'ordinateurs de poche et de tablettes robustes de la société ainsi que les lecteurs de codes-barres qui font de JLT un fournisseur complet vis-à-vis de toutes les attentes d’une informatique mobile durcie.

Avec plus de 25 ans d'expérience dans le développement, la fabrication et l'installation de solutions informatiques robustes, une branche dédiée au développement de logiciels et un réseau croissant de partenaires commerciaux, JLT France est dans une situation privilégiée pour répondre aux spécificités de chaque client français en offrant une gamme complète de matériel, de logiciels et de services de haute qualité.

En tant que fournisseur de solutions fiables et pérennes, JLT France offre à ses clients :

Performance h24, 7j/7 365j/an : Les entrepôts d'aujourd'hui dépendent de systèmes informatiques fiables pour assurer le flux des marchandises. Les pannes et les défaillances matérielles ou de connexions, sont inacceptables. C'est sur ce point que les décennies d'expertise de JLT entrent en jeu, avec des produits conçus dès le départ pour des environnements d'entrepôts exigeants, avec une compréhension profonde des défis auxquels sont confrontés les opérateurs d'entrepôts. Comme nul autre, JLT veille à ce que les dispositifs déployés bénéficient d'une couverture réseau sans faille et s'intègrent harmonieusement aux systèmes existants.

Des matériels infatigables pour entrepôts : JLT propose ses derniers terminaux embarqués aussi bien sous Android que plus traditionnellement sous Windows, des tablettes et ordinateurs de poche, garantissant ainsi des solutions adaptées à chaque type d’utilisation en entrepôt. La très prisée série JLT6012 - qui comprend le nouveau terminal embarqué durci JLT6012A basé sur Android 10 (voir l'article) - présente des fonctionnalités inégalées en tant que plateforme flexible pour le développement de matériel, de logiciels et de services innovants pour répondre aux défis d'aujourd'hui et de demain. Les coûts de maintenance sont minimes, les composants sujets à l'usure sont facilement réparés et les logiciels peuvent être mis à jour à distance.

Aller plus loin : Ce qui distingue JLT, c'est la fiabilité de ses solutions et l'étendue de ses services, ainsi que la qualité de son accompagnement. JLT est là pour aider ses clients à résoudre leurs plus grands défis commerciaux à chaque étape de leurs process. JLT dispose d'un programme d'essai avant-vente qui encourage activement les clients à tester les appareils dans leur environnement de travail réel avant l'achat, et propose avec son JLT Care™ un contrat de service dit « sans question » présentant des niveaux de couverture clairs, des délais d'exécution garantis et ne comportant aucune exclusion.

Une technologie de pointe : La technologie progresse à un rythme rapide et JLT est toujours à la pointe, avec des mises à jour et des mises à niveau améliorant la productivité. Restez à l'écoute des prochaines évolutions de la gamme de produits JLT6012 en matière de puissance de traitement, de batterie, ainsi que de technologie et de performances de communication sans fil !

Pour prendre rendez-vous avec Philippe Briantais, directeur général de JLT France, lors de la SITL 2022 à Paris, cliquez ici, ou pour en savoir plus sur JLT Mobile Computers en tant que fournisseur de solutions IT, vous pouvez consulter www.jltmobile.com.

Demandes de renseignements JLT Mobile Computers Group JLT Mobile Computers France SAS Per Holmberg, CEO Philippe Briantais, MD Tel.: +46 70 361 3934 Tel.: +33 60 706 0729 per.holmberg@jltmobile.com philippe.briantais@jltmobile.com www.jltmobile.com www.jltmobile.com/fr Contact Presse Conseiller certifié PRismaPR Eminova Fondkommission AB Monika Cunnington Tel.: +46 08 684 211 10 Tel.: +44 20 8133 6148 adviser@eminova.se monika@prismapr.com

www.prismapr.com www.eminova.se

À propos de JLT Mobile Computers

Des performances fiables, sans aucun désagrément. JLT Mobile Computers est l'un des principaux concepteurs et fabricants d'appareils informatiques mobiles durcis destinés à des environnements exigeants. Plus de 25 années d'expériences en matière de développement et de fabrication nous ont permis d'établir « la norme » en matière d'informatique durcie, en combinant une qualité de produit exceptionnelle avec un service, un soutien et des solutions d'experts qui garantissent de solides relations commerciales aux clients des secteurs de l'entreposage, du transport, de la fabrication, de l'exploitation minière, du portuaire et de l'agriculture. JLT opère dans le monde entier à partir de ses bureaux en Suède, France et aux États-Unis. Et relayé par un vaste réseau de partenaires commerciaux sur les marchés locaux. L'entreprise a été fondée en 1994, et l'action est cotée à la bourse Nasdaq First North Growth Market depuis 2002 sous le symbole JLT. Eminova Fondkommission AB agit en tant que conseiller certifié. Pour en savoir plus, consultez le site www.jltmobile.com.

