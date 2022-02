Retrouvez JLT Mobile Computers au MODEX 2022,

JLT Mobile computers a été sélectionné par Solar, l’un des principaux acteurs de l'approvisionnement et des services en Europe

Des ordinateurs embarqués robustes et fiables pour chariots élévateurs, dotés d'une connectivité réseau éprouvée, permettent à Solar de gérer les opérations d'entrepôt complexes, de minimiser les erreurs et de respecter les délais de livraison aux clients.

Växjö, Suède, le 15 février 2022 * * * JLT Mobile Computers, leader dans le développement de solutions informatiques particulièrement fiable pour environnements exigeants fournit depuis plusieurs années à Solar Danemark A/S des centaines d'ordinateurs durcis pour chariots élévateurs afin de faciliter les opérations d'entreposage et réduire le risque de retard dans les commandes. Le matériel de haute fiabilité et sa connectivité réseau sans faille permettent aux opérateurs de suivre les articles depuis la commande jusqu'à la livraison au client.

Solar est une société d'approvisionnement et de services employant 3 000 personnes. Elle est spécialisée dans les solutions en électricité, chauffage, plomberie, ventilation, climatisation et énergétique. Avec des entrepôts dans cinq pays, livrant dans toute l'Europe du Nord, son activité est centrée sur la fourniture aux entrepreneurs professionnels d'une large et disponible gamme de produits ainsi qu’une grande variété de services à valeur ajoutée. Solar dispose de plus d'un quart de million de produits en catalogue et s'appuie sur une totale efficacité dans la préparation des commandes de ses clients, du jour pour le lendemain.

Lorsque Solar était à la recherche de nouveaux ordinateurs embarqués pour ses chariots élévateurs, elle voulait des appareils entièrement compatibles avec son système de contrôle des stocks existant SAP Extended Warehouse Management (EWM) qui fonctionne sous Windows 10. Parmi les principales exigences de Solar figuraient aussi la robustesse, la qualité et une connectivité réseau totalement fiable dans toutes les conditions d'exploitation. Ils se sont tournés vers le spécialiste Danois de l'informatique d'entrepôt Codeex pour les aider à évaluer un certain nombre de systèmes concurrents et ont trouvé que l’ordinateur embarqué durci pour chariot élévateur JLT1214P™ était le plus adapté à leurs exigences opérationnelles.

Après avoir déployé les premiers « embarqués » JLT1214P pour assurer le suivi des stocks et augmenter la ponctualité des livraisons dans ses entrepôts Danois, Solar a été tellement séduit et convaincu que depuis, elle a poursuivi son déploiement avec des appareils supplémentaires pour ses entrepôts en Norvège, en Suède et aux Pays-Bas. Dans une récente étude de cas vidéo, Leif Prüsse Lauridsen, technicien de maintenance chez Solar, résume les raisons de leur satisfaction : "Les ordinateurs JLT sont fiables, avec une excellente connectivité réseau et ils n'ont pas besoin d'être constamment redémarrés. De plus, ils ne tombent jamais en panne. En fait, je n'en ai jamais envoyé un en réparation depuis quatre ans que nous les avons."

Les activités de Solar Danemark A/S exigent un traçage précis de tous les articles, à tout moment. Les ordinateurs embarqués sur les chariots élévateurs permettent à l'entreprise de suivre les articles depuis le moment où un client passe une commande jusqu'à la livraison finale, en passant par le processus d'enregistrement, de prélèvement, d'emballage et d'expédition. Les salariés de Solar ont tout à portée de main - ordinateur, scanner, imprimante - pour suivre chaque article tout au long du processus complet. Cela signifie qu'il est essentiel que les ordinateurs embarqués, les chariots et les autres machines soient connectés en réseau, de manière parfaitement fiable, au système global de gestion des stocks SAP EWM de l'entreprise.

Le choix s'est donc porté sur l'ordinateur JLT1214P en raison de sa robustesse, de sa fiabilité, de ses performances en matière de traitement de données et de connectivité sans fil, ainsi que pour sa capacité à s'interfacer avec des périphériques aussi bien nouveaux qu’anciens, et enfin pour son jeu d'outils BIOS personnalisé qui permet d'utiliser pleinement la suite logicielle SAP EWM de l'entreprise.

Le JLT1214P, aux capacités éprouvées et largement testées sur le terrain, a gagné la confiance des clients, à travers le monde, dans le domaine de l'entreposage, du cross-docking et plus généralement dans celui de la logistique. Il est doté d'un écran tactile capacitif projeté doté de la technologie JLT PowerTouch™ à calibrage automatique qui offre une expérience tactile conviviale similaire à celle des appareils grand public modernes, que ce soit avec une main gantée ou non, tout en garantissant robustesse, fiabilité et longévité dans les environnements les plus exigeants.

Le WLAN et le Bluetooth de l'ordinateur JLT1214P profitent tous deux de la technologie d’une antenne PIFA (planar inverted-F antenna) hautement sensible et intégrée par JLT. Cette antenne est conçue pour une connectivité sans fil très fiable, même dans les environnements difficiles et avec une couverture faible ou inégale.

Comme tous les systèmes JLT, l'ordinateur JLT1214P pour la logistique est conçu dès le départ pour offrir fiabilité et fonctionnalités maximales dans des environnements exigeants. Un haut niveau d’intégrations applicatives et un design compact permettent une installation rapide, fiable et peu coûteuse, même dans des espaces réduits.

Pour plus d'informations sur JLT Mobile Computers, ses produits et ses solutions, consultez le site www.jltmobile.com.

À propos de JLT Mobile Computers

Des performances fiables, sans aucun désagrément. JLT Mobile Computers est l'un des principaux concepteurs et fabricants d'appareils informatiques mobiles durcis destinés à des environnements exigeants. Plus de 25 années d'expériences en matière de développement et de fabrication nous ont permis d'établir « la norme » en matière d'informatique durcie, en combinant une qualité de produit exceptionnelle avec un service, un soutien et des solutions d'experts qui garantissent de solides relations commerciales aux clients des secteurs de l'entreposage, du transport, de la fabrication, de l'exploitation minière, du portuaire et de l'agriculture. JLT opère dans le monde entier à partir de ses bureaux en Suède et aux États-Unis. Et relayé par un vaste réseau de partenaires commerciaux sur les marchés locaux. L'entreprise a été fondée en 1994, et l'action est cotée à la bourse Nasdaq First North Growth Market depuis 2002 sous le symbole JLT. Eminova Fondkommission AB agit en tant que conseiller certifié. Pour en savoir plus, consultez le site www.jltmobile.com.

