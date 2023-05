La société suédoise SBB pourrait envisager la vente d'actifs ou la vente de l'entreprise

Le groupe immobilier suédois SBB, en difficulté, élargit l'examen stratégique en cours, et les options pourraient inclure la vente de la société, de segments d'activité ou d'actifs spécifiques, a-t-il déclaré lundi.

La hausse des taux d'intérêt, l'inflation galopante et l'endettement croissant ont frappé les sociétés immobilières en Suède, ce que les décideurs politiques considèrent comme un risque pour la stabilité financière.

Ces dernières semaines, la SBB a procédé à plusieurs changements pour améliorer ses liquidités et apaiser les marchés, comme l'arrêt du versement des dividendes et la vente de sa participation dans le constructeur JM, tandis que ses notes de crédit ont été ramenées au statut de "junk" et que ses actions, malmenées, ont encore plongé.

"Le conseil d'administration a décidé d'élargir son examen des options stratégiques", ont déclaré les CFF dans un communiqué. "Les options pourraient inclure la vente de l'entreprise, de secteurs d'activité ou d'actifs spécifiques, ainsi que d'autres transactions stratégiques. (Reportage d'Anna Ringstrom ; Rédaction d'Edmund Klamann et de Sonali Paul)