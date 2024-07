JM Financial Limited est une société de services financiers intégrée et diversifiée. Les principales activités de la société sont la banque d'investissement (IB), les prêts hypothécaires, les crédits alternatifs et les crédits en difficulté, ainsi que la gestion d'actifs, la gestion de patrimoine et les activités liées aux titres (Platform AWS). L'activité IB s'adresse aux clients institutionnels, aux entreprises, aux gouvernements et aux clients très fortunés et comprend la banque d'investissement, les actions institutionnelles et la recherche, les fonds de capital-investissement, les titres à revenu fixe, la syndication et la finance. L'activité de prêt hypothécaire comprend à la fois les prêts hypothécaires de gros et les prêts hypothécaires de détail (prêts immobiliers, prêts aux établissements d'enseignement et LAP). L'activité de crédit alternatif et en difficulté comprend l'activité de reconstruction d'actifs et les fonds de crédit alternatif. L'activité Platform AWS fournit une plateforme d'investissement intégrée aux clients individuels et comprend les activités de gestion de patrimoine, de courtage, de PMS et de fonds communs de placement.