La mise à niveau du portail du gouvernement indien pourrait stopper les nouvelles émissions de dette

Selon une notification du ministère des affaires corporatives, le site web que les sociétés utilisent pour les dépôts électroniques ne sera pas disponible du 7 au 22 janvier.

"Il se peut qu'il n'y ait pas d'émission au cours des deux prochaines semaines, car les entreprises ne pourront pas utiliser ces fonds avant de déposer le formulaire, et elles pourraient donc éviter d'emprunter ces fonds", a déclaré Ajay Manglunia, directeur général et responsable du groupe investment grade chez JM Financial.

La procédure de mobilisation et d'utilisation des fonds des sociétés comprend la soumission d'un formulaire de "retour d'attribution", appelé PAS-3, au Registrar of Companies, qui sera également indisponible en raison de la migration du site Web.

La non-disponibilité du formulaire alors que la mise à niveau est en cours signifierait que les entreprises qui prévoient d'émettre de nouvelles dettes ne seraient pas en mesure de fournir les informations requises avant de lancer l'émission, a déclaré un banquier d'une banque privée requérant l'anonymat car il n'est pas autorisé à parler aux médias.

Jusqu'à présent cette semaine, aucun nouvel émetteur n'a fait appel au marché, car ils attendent des éclaircissements sur un mécanisme alternatif. Les banquiers ont ajouté que les entreprises qui pourraient être confrontées à des pressions de refinancement pourraient opter pour des papiers commerciaux dans l'intervalle.

Un autre banquier, qui n'a pas souhaité être nommé parce qu'il n'est pas autorisé à parler aux médias, a déclaré que le gouvernement pourrait activer et utiliser un identifiant e-mail pour les émetteurs, les détails étant téléchargés sur le portail lorsqu'il sera opérationnel, mais "nous devrons attendre et voir s'ils fournissent réellement une telle option alternative".

Reuters n'a pas pu préciser immédiatement si le gouvernement travaillait sur des plans alternatifs.

