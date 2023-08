JMG Corporation Limited est une société de conseil en gestion basée en Inde. La société fournit des services de conseil. Elle propose des services dans quatre domaines d'activité, à savoir l'infrastructure, le conseil à l'entrée en Inde, le conseil financier et les médias. L'activité de la société s'inscrit dans deux secteurs d'activité, à savoir la prestation de services et le commerce de marchandises. Ses services de conseil en infrastructure comprennent le soutien au développement de projets, la structuration de projets, l'analyse et le soutien en matière de politique et de réglementation, l'évaluation de la compétitivité des projets, l'étude de marché et la stratégie d'investissement. Elle est spécialisée dans la fourniture de conseils en matière de technologies de l'information (TI) pour les petits et grands projets informatiques. Ses services comprennent la conception et le conseil en matière de solutions informatiques, le conseil en matière de centres de données et de reprise après sinistre, la planification de la continuité des activités, les services de gestion des installations, l'intégration des systèmes et les services professionnels. Son offre en matière de médias numériques comprend, entre autres, un système intelligent de publication d'informations multimédias.