Joann Inc est un opérateur de magasins de tissus et d'artisanat en ligne. La société opère dans la catégorie couture et tissus dans l'industrie des arts et de l'artisanat. La société exploite plus de 855 magasins dans 49 États et possède une solide activité de commerce électronique. L'objectif principal de la société est d'aider ses clients à trouver leur bonheur créatif. La société sert également de source unique et pratique pour toutes les fournitures, les conseils et l'inspiration nécessaires à la réalisation de tout projet ou passion. Elle propose des fournitures de couture, des fils et des aiguilles, des articles de papeterie, des fournitures artistiques, des articles de décoration intérieure, des masques et des fournitures de protection.

Secteur Détaillants autres spécialités