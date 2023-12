JOANN Inc. est un détaillant spécialisé dans les tissus et l'artisanat. La société opère dans la catégorie des tissus et des articles de couture dans les produits d'art et d'artisanat. Sa catégorie de couture et de tissus comprend des tissus en coton, des tissus chauds, des tissus de décoration et utilitaires et des accessoires utilisés dans les projets domestiques, des tissus pour la mode et les vêtements de sport, des tissus pour les occasions spéciales, des thèmes saisonniers et des modèles de tissus sous licence. La société propose également du fil et des accessoires pour le fil, des composants pour l'artisanat du papier, des matériaux pour l'artisanat, des matériaux pour les beaux-arts, des technologies pour l'artisanat, des produits floraux artificiels, des décorations saisonnières, des accessoires pour la décoration de la maison et des cadres prêts à l'emploi, ainsi que des services autres que des marchandises. Elle propose ses produits à la fois en magasin et en ligne. La société exploite environ 833 magasins dans plus de 49 États, d'une superficie moyenne d'environ 22 500 pieds carrés. Elle exploite des centres de distribution à Hudson (Ohio), Visalia (Californie) et Opelika (Alabama).

Secteur Détaillants autres spécialités