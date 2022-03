João Fortes Engenharia S.A. a publié ses résultats pour l'année complète se terminant le 31 décembre 2021. Pour l'ensemble de l'année, la société a déclaré un chiffre d'affaires de 4,25 millions de BRL, contre 28,98 millions de BRL un an plus tôt. La perte nette s'est élevée à 188,92 millions de BRL, contre 168,66 millions de BRL un an plus tôt.