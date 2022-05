Joby Aviation, Inc. : De retour sur un niveau important 16/05/2022 | 09:24 Tommy Douziech 16/05/2022 | 09:24 achat En attente

Cours d'entrée : 5.33$ | Objectif : 6.6$ | Stop : 4.42$ | Potentiel : 23.83% Le récent mouvement baissier a renvoyé le titre Joby Aviation, Inc. au contact de niveaux intéressants situés vers 3.63 USD. Cette zone pourrait faire barrage au trend baissier et confère un bon timing à l'ouverture de positions acheteuses.

On pourra se positionner à l'achat pour viser les 6.6 $. Points forts L'objectif de cours moyen des analystes suivant la valeur est relativement éloigné et suppose un potentiel d'appréciation important.

L'opinion des analystes qui couvrent le dossier s'est améliorée au cours des quatre derniers mois.

Au cours des douzes derniers mois l'opinion des analystes a été fortement revue à la hausse.

Points faibles La société apparaît fortement valorisée compte tenu de la taille de son bilan.

L'objectif de cours moyen des analystes qui s'intéressent au dossier a été fortement revu à la baisse au cours des quatre derniers mois.

Les estimations des différents analystes qui suivent le dossier ne sont pas toutes en adéquation. La dispersion des estimations supposent soit un manque de visibilité liée à l'activité, soit des opinions divergentes.

Les objectifs de cours des différents analystes qui composent le consensus diffèrent de manière importante. Cela traduit des appréciations différentes et/ou une difficulté à évaluer la société. Sous-secteur Fabrication d'avions commerciaux Var. 1janv Capitalisation (M$) Note Invest. JOBY AVIATION, INC. -26.99% 3 230 - AIRBUS SE -5.34% 87 169 THE BOEING COMPANY -36.82% 75 256 TEXTRON INC. -17.93% 13 628 DASSAULT AVIATION 63.89% 13 480 AVICHINA INDUSTRY & TECHNOL.. -27.09% 3 861 AVICOPTER PLC -49.94% 3 491 EMBRAER S.A. -44.16% 2 008 LILIUM N.V. -58.59% 818 - EHANG HOLDINGS LIMITED -47.86% 443

© Zonebourse.com 2022 Avertissement : Les informations, graphiques, chiffres, opinions ou commentaires mis à disposition par SURPERFORMANCE SAS s'adressent à des investisseurs disposant des connaissances et expériences nécessaires pour comprendre et apprécier les informations développées. Ces informations sont données à titre informatif et ne représentent en aucun cas une obligation d'investissement ni une offre ou sollicitation d'acquérir ou de vendre des produits ou services financiers. Elles ne constituent par ailleurs pas un conseil en investissement.

L'investisseur est seul responsable de l'utilisation de l'information fournie, sans recours contre SURPERFORMANCE SAS, qui n'est pas responsable en cas d'erreur, d'omission, d'investissement inopportun ou d'évolution du marché défavorable aux opérations réalisées.

Données financières USD EUR CA 2022 - - - Résultat net 2022 -351 M - -337 M Tréso. nette 2022 604 M - 580 M PER 2022 -9,23x Rendement 2022 - Capitalisation 3 230 M 3 230 M 3 103 M VE / CA 2022 - VE / CA 2023 - Nbr Employés 1 124 Flottant 50,8% Prochain événement sur JOBY AVIATION, INC. 10/11/22 Q3 2022 Publication de résultats (estimation) Evolution du Compte de Résultat Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Consensus Vente Achat Recommandation moyenne ACCUMULER Nombre d'Analystes 5 Dernier Cours de Clôture 5,33 $ Objectif de cours Moyen 8,40 $ Ecart / Objectif Moyen 57,6% Révisions de BNA Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Dirigeants et Administrateurs JoeBen Bevirt Chief Executive Officer & Director Matthew Field Chief Financial Officer & Treasurer Paul C. Sciarra Executive Chairman Aicha S. Evans Independent Director Reid G. Hoffman Independent Director