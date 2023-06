JOBY AVIATION, INC. : Canaccord Genuity toujours positif

Joby Aviation Inc, anciennement Reinvent Technology Partners, est une société de transport. La société possède, fabrique et exploite des avions. La société est engagée dans le développement d'un avion à décollage et atterrissage vertical (eVTOL) entièrement électrique. L'avion, qui a une autonomie d'environ 150 miles sur une seule charge, peut transporter un pilote et quatre passagers à des vitesses allant jusqu'à 200 mph. La société fournit un service de covoiturage aérien basé sur une application directement aux utilisateurs finaux. Ce service est conçu pour aider à réduire la congestion urbaine et à accélérer le passage à des modes de transport durables. La société a l'intention de déployer des avions eVTOL dans des réseaux locaux de covoiturage aérien dans des villes du monde entier. La société prévoit de développer une plateforme basée sur une application qui permet aux consommateurs de réserver directement des trajets par le biais de son service.

Secteur Industrie aérospatiale et de défense