Joby Aviation, Inc. est une société de transport qui développe des taxis aériens électriques pour le transport commercial de passagers. La société développe un taxi aérien à décollage et atterrissage vertical (eVTOL) entièrement électrique. Le Joby eVTOL est conçu pour transporter un pilote et quatre passagers à une vitesse pouvant atteindre 200 miles par heure, avec une autonomie de 100 miles. Joby prévoit de fabriquer, de posséder et d'exploiter ses aéronefs. Elle se concentre sur la fourniture de services de transport à des clients, y compris des agences gouvernementales telles que l'armée de l'air américaine, par le biais de ventes ou d'opérations sous contrat, et à des utilisateurs finaux individuels par le biais d'un service de covoiturage aérien basé sur une application. Son système de recharge pour l'aviation électrique mondiale est conçu pour soutenir l'exploitation d'avions électriques. Elle exploite un centre d'ingénierie et de fabrication de groupes motopropulseurs et d'appareils électroniques à San Carlos, en Californie, ainsi que des installations de fabrication additive et soustractive, d'usinage, d'assemblage d'aéronefs et d'essais en vol d'une superficie de 130 000 pieds carrés à Marina, en Californie.

Secteur Industrie aérospatiale et de défense