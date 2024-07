John B. Sanfilippo & Son, Inc. est un transformateur et un distributeur de cacahuètes, de noix de pécan, de noix de cajou, de noix de Grenoble, d'amandes et d'autres fruits à coque aux États-Unis. Ses noix sont vendues sous les marques Fisher, Orchard Valley Harvest, Squirrel Brand et Southern Style Nuts, ainsi que sous diverses marques privées. Elle commercialise et distribue également une gamme variée de produits alimentaires et de snacks, notamment du beurre de cacahuète, du beurre d'amande, du beurre de cajou, des bonbons et des confiseries, des mélanges pour snacks et trail, des barres nutritionnelles, des bouchées, des graines de tournesol, des fruits secs, des snacks de maïs, des snacks de pois chiches, des bâtonnets de sésame et d'autres produits de snacks au sésame, sous ses propres marques et sous des marques de distributeur. Ses produits sont des noix brutes et transformées. La gamme de produits à base de noix comprend des amandes, des noix de pécan, des cacahuètes, des noix noires, des noix anglaises, des noix de cajou, des noix de macadamia, des pistaches, des pignons de pin, des noix du Brésil et des avelines. Ses produits sont vendus par l'intermédiaire de détaillants alimentaires dans le circuit de la consommation, d'utilisateurs d'ingrédients commerciaux et de clients de l'emballage sous contrat.

Secteur Transformation des aliments