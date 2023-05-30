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    JBT   US4778391049

JOHN BEAN TECHNOLOGIES CORPORATION

(JBT)
  Rapport
Temps Différé Nyse  -  22:00:02 26/05/2023
105.67 USD   +2.75%
13:48JBT Corporation annonce un accord définitif pour la vente de ses activités Aerotech
ZR
24/05JOHN BEAN TECHNOLOGIES CORPORATION : Détachement de dividende
FA
12/05JBT Corporation déclare un dividende trimestriel, payable le 8 juin 2023
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JBT Corporation annonce un accord définitif pour la vente de ses activités Aerotech

30/05/2023 | 13:48
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John Bean Technologies Corp :

* JBT CORPORATION ANNONCE UN ACCORD DEFINITIF POUR LA VENTE DE SON ACTIVITE AEROTECH

* JOHN BEAN TECHNOLOGIES CORP - PROPOSITION D'ACCORD POUR 800 MILLIONS DE DOLLARS

* JOHN BEAN TECHNOLOGIES - LA CLASSIFICATION D'AEROTECH COMME DÉTENUE EN VUE DE LA VENTE AURA UN IMPACT DILUTIF D'ENVIRON 0,33 $ SUR LE BÉNÉFICE PAR ACTION DES ACTIVITÉS POURSUIVIES AU DEUXIÈME TRIMESTRE SELON LES NORMES COMPTABLES.

* JOHN BEAN TECHNOLOGIES - LA CLASSIFICATION D'AEROTECH COMME DÉTENUE POUR LA VENTE AURA UN INCIDENT DILUTIF SUR LE BPA AJUSTÉ DU DEUXIÈME TRIMESTRE PROVENANT DES ACTIVITÉS CONTINUES D'ENVIRON 0,40 $ Texte source pour Eikon : Plus d'informations sur la société :


© Zonebourse avec Reuters 2023
Valeurs citées dans l'article
Varia.DernierVar. 1janv
JOHN BEAN TECHNOLOGIES CORPORATION 2.75%105.67 Cours en différé.15.70%
OSHKOSH CORPORATION -0.22%73.93 Cours en différé.-16.17%
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Données financières
CA 2023 2 365 M - 2 209 M
Résultat net 2023 157 M - 146 M
Dette nette 2023 692 M - 646 M
PER 2023 21,5x
Rendement 2023 0,38%
Capitalisation 3 362 M 3 362 M 3 140 M
VE / CA 2023 1,71x
VE / CA 2024 1,52x
Nbr Employés 7 200
Flottant 98,6%
Graphique JOHN BEAN TECHNOLOGIES CORPORATION
Durée : Période :
John Bean Technologies Corporation : Graphique analyse technique John Bean Technologies Corporation | Zonebourse
Graphique plein écran
Tendances analyse technique JOHN BEAN TECHNOLOGIES CORPORATION
Court TermeMoyen TermeLong Terme
TendancesNeutreHaussièreNeutre
Evolution du Compte de Résultat
Consensus
Vente
Achat
Recommandation moyenne ACCUMULER
Nombre d'Analystes 6
Dernier Cours de Clôture 105,67 $
Objectif de cours Moyen 115,80 $
Ecart / Objectif Moyen 9,59%
Révisions de BNA
Dirigeants et Administrateurs
Brian A. Deck President, Chief Executive Officer & Director
Matthew J. Meister Chief Financial Officer & Executive Vice President
Alan D. Feldman Non-Executive Chairman
Kristina Paschall Executive VP, Chief Information & Digital Officer
Caroline Maury Devine Independent Director
Secteur et Concurrence
Var. 1janvCapi. (M$)
JOHN BEAN TECHNOLOGIES CORPORATION15.70%3 362
ATLAS COPCO AB28.76%68 049
PARKER-HANNIFIN CORPORATION14.39%42 707
SMC CORPORATION34.13%34 263
W.W. GRAINGER, INC.19.41%33 322
FANUC CORPORATION19.99%32 321
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