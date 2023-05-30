JBT Corporation annonce un accord définitif pour la vente de ses activités Aerotech

John Bean Technologies Corp :
* JBT CORPORATION ANNONCE UN ACCORD DEFINITIF POUR LA VENTE DE SON ACTIVITE AEROTECH
* JOHN BEAN TECHNOLOGIES CORP - PROPOSITION D'ACCORD POUR 800 MILLIONS DE DOLLARS
* JOHN BEAN TECHNOLOGIES - LA CLASSIFICATION D'AEROTECH COMME DÉTENUE EN VUE DE LA VENTE AURA UN IMPACT DILUTIF D'ENVIRON 0,33 $ SUR LE BÉNÉFICE PAR ACTION DES ACTIVITÉS POURSUIVIES AU DEUXIÈME TRIMESTRE SELON LES NORMES COMPTABLES.
* JOHN BEAN TECHNOLOGIES - LA CLASSIFICATION D'AEROTECH COMME DÉTENUE POUR LA VENTE AURA UN INCIDENT DILUTIF SUR LE BPA AJUSTÉ DU DEUXIÈME TRIMESTRE PROVENANT DES ACTIVITÉS CONTINUES D'ENVIRON 0,40 $ Texte source pour Eikon : Plus d'informations sur la société :