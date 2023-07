John Hancock Investors Trust est une société de placement à capital fixe. Le principal objectif de placement du Fonds est de générer un revenu à distribuer à ses actionnaires, l'appréciation du capital étant un objectif secondaire. Son actif est investi dans un portefeuille diversifié de titres de créance émis par des sociétés et des gouvernements des États-Unis et d'autres pays. Le Fonds peut également acheter des titres privilégiés et peut acquérir des actions ordinaires par l'exercice de droits de conversion ou d'échange acquis dans le cadre d'autres titres détenus par le Fonds. Jusqu'à 50 % de la valeur des actifs du Fonds peuvent être investis dans des titres restreints acquis par le biais de placements privés. Le Fonds peut également investir dans des produits dérivés tels que des contrats de change à terme, des swaps de défaut de crédit, des contrats à terme, des options, des swaps de devises, des swaps de taux d'intérêt, des swaps et des accords de prise en pension. John Hancock Investment Management LLC agit à titre de conseiller en placement pour le Fonds.