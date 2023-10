John Hancock Preferred Income Fund III (le Fonds) est une société de placement à capital fixe. Le fonds cherche à fournir un niveau élevé de revenu courant compatible avec la préservation du capital. L'objectif de placement secondaire du fonds est de procurer une croissance du capital dans la mesure où elle est compatible avec son objectif principal. Le fonds investit au moins 80 % de son actif (actif net plus emprunts à des fins d'investissement) dans des actions privilégiées et autres titres privilégiés, y compris des titres privilégiés convertibles. Le fonds investit au moins 50 % de son actif total dans des titres privilégiés et d'autres titres à revenu fixe ayant une cote de première qualité. Son portefeuille comprend des titres privilégiés-États-Unis, des titres privilégiés-Étrangers, des actions ordinaires, des obligations de sociétés, des titres privilégiés de capital et des placements à court terme et autres. Il investit dans divers secteurs, notamment les services financiers, les services publics, l'énergie, les services de communication, l'immobilier, les biens de consommation de base, les soins de santé et autres.