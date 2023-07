John Holt Plc est un groupe diversifié organisé autour de 3 secteurs d'activités : - industrie (72,8% du CA) : fabrication et vente d'équipements agricoles, de climatisation et de conditionnement d'air et de protection contre les incendies, et prestations de services d'assemblage et d'ingénierie ; - immobilier (26,7%) : développement et gestion d'immeubles résidentiels et commerciaux et de sites industriels. Le groupe propose également des prestations de services logistiques (prestations de transport, de manutention, d'entreposage, de gestion de fret et de marchandises) ; - construction navale et fabrication d'équipements de production d'énergie (0,5%) : construction, réparation et maintenance de navires, et fabrication et vente de groupes électrogènes, de moteurs diesel, de transformateurs, etc. En outre, le groupe propose des pièces de rechange et des prestations de services après- vente. La totalité du CA est réalisée au Nigeria.

Secteur Produits de récréation