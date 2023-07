John Keells Holdings PLC (JKH) est une société de portefeuille qui gère un portefeuille de participations composé d'une gamme d'opérations commerciales. Les segments de JKH comprennent le transport, les produits alimentaires de consommation, la vente au détail, les loisirs, l'immobilier, les services financiers et autres. Le segment Transport est engagé dans les ports et l'expédition, la logistique intégrée, et les affaires des compagnies aériennes et de l'aviation. Le segment Consumer Foods fournit des boissons, des confiseries surgelées et des aliments prêts à consommer. Le segment Retail possède et exploite des supermarchés bureautiques. Le segment Loisirs possède et exploite des hôtels et des centres de villégiature cannelle, la gestion de destinations et la gestion d'hôtels. Le segment Property est engagé dans le développement immobilier et la gestion immobilière. Le segment Financial Services fournit des services d'assurance, de banque et de courtage en bourse. Le segment Other comprend les technologies de l'information et les services de plantation. Ses services aux plantations comprennent l'exploitation d'usines de thé, le courtage de thé et de caoutchouc et l'entreposage de produits avant les enchères.

Secteur Conglomérats spécialisés dans les biens de consommation