John Laing Group plc : KKR rachète à 403 GBp par action

La transaction, en numéraire, est recommandée unanimement par le conseil d'administration. "KKR estime que John Laing dispose d'un portefeuille attrayant et bien établi d'actifs d'infrastructure et d'une plateforme dotée d'une expertise et d'un potentiel de croissance significatifs", indique l'acquéreur. KKR a prévu de céder 50% du portefeuille d'actifs existants à Equitix juste après l'opération.