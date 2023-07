John Marshall Bancorp, Inc. est la société holding bancaire de John Marshall Bank (la Banque). La Banque sert principalement les petites et moyennes entreprises, leurs propriétaires et employés, les sociétés professionnelles, les organisations à but non lucratif et les particuliers avec une gamme de produits bancaires et de services financiers. Ses produits et services comprennent des comptes chèques commerciaux, des comptes d'épargne et des comptes du marché monétaire, des certificats de dépôt, des services de trésorerie et de gestion des liquidités, des prêts commerciaux et industriels, des prêts immobiliers commerciaux, des prêts à la construction et au développement résidentiels et commerciaux, des services bancaires en ligne et des services bancaires mobiles. Elle dispose d'environ huit agences à service complet situées à Alexandria, Arlington, Loudoun, Prince William, Reston et Tysons, en Virginie, ainsi qu'à Rockville, dans le Maryland, et à Washington, D.C., et d'un bureau de production de prêts à Arlington, en Virginie. Elle offre également un service personnalisé et pratique aux entreprises locales et aux professionnels de la région métropolitaine de Washington, D.C.

Secteur Banques